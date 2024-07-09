С кем Испания сыграет в финале Евро-2024

Во вторник вечером определился первый финалист чемпионата Европы. Им стала сборная Испании, которая добилась волевой победы над Францией со счётом 2:1. Авторами голов в составе победителей стали Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

В финале чемпионата Европы сборная Испании сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии. Эти команды сразятся во втором полуфинале в среду, 10 июля.

Следить за вторым полуфиналом между сборными Нидерландов и Испании можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт уже 14 июля. Битва за трофей пройдёт в Берлине.