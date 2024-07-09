Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал

Сборные Испании и Франции сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/2 финала Евро-2024 состоялся 9 июля.

Ещё один досрочный финал, ещё одна громкая афиша. Уж сколько их было у сборной Испании, которой теперь противостояла Франция. Уникальная команда, добравшаяся до полуфинала, ни разу самолично не забив с игры – два автогола и пенальти Килиана Мбаппе. Испания же напротив самая яркая команда Евро-2024, в четвертьфинале убравшая хозяев турнира.

Всё когда-то бывает впервые, вот первый тайм суперматча решил нас порадовать множеством событий. Первый гол сборной Франции с игры на Евро-2024 пришёлся уже на девятую минуту. Килиан Мбаппе слева чуть потанцевал, стянул на себя внимание и мягко навесил, а Рандаль Коло-Муани без помех кивнул в пустой угол – 0:1.

Быстрый гол сборной Франции команду ещё оживил. «трёхцветные» опаснее смотрелись в быстрых атаках, а позиционное наступление Испании ничего не давало. И так продолжалось минут десять, когда своё слово сказал Ламин Ямаль. В суматошной атаке мяч отскочил к 16-летнему полузащитнику, а тот примерился и метров с 25 заложил шикарный удар. Мяч полетел по дуге, врезался в дальнюю штангу и оказался в сетке – 1:1. Случился первый гол, пропущенный сборной Францией на Евро-2024 с игры. И самый молодой гол всех чемпионатов Европы и мира.

А через пять минут пришёл и второй. Воодушевлённый Ольмо в штрафной площади продемонстрировал мастерство жонглёра, обыграл Тчуамени, развернулся к воротам и пробил с угла штрафной площади. Мяч уже пролетел мимо Меньяна, но Кунде решил наверняка занести его в собственные ворота – 2:1. Сначала мяч записали на французского защитника, однако затем решено было отобрать гол у лучшего бомбардира Евро-2024 и воздать по заслугам Ольмо.

Игра надолго завязла далее, тренеры тоже не спешили вносить коррективы. Первая перестановка случилась на исходе часа игрового времени, когда 38-летнего Хесуса Наваса отправили отдыхать – вышел Вивиан. Дешам ещё подождал и стрельнул сразу тройной перестановкой: Гризманн, Барколя и Камавинга появились на поле.

Время шло, а у Франции не получалось нагнать даже суеты у ворот Симона. Бесконечные навесы и прострелы адресатов не находили, комбинационный футбол не получался. А затяжные позиционные атаки «красной фурии» даже веселее смотрелись. В концовке для навала вышел Оливье Жиру, а момент создал Ламин Ямаль. Сместился справа к центру и попытался второй раз шикарно закрутить в дальний угол. Мяч прошёл чуть выше перекладины.

Ничего интересного более не случилось, Испания уверенно удержала волевую победу и отправила Францию домой, став первым финалистом Евро-2024.