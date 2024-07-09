Мората повторил испанский рекорд по результативным действиям на Евро

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отметился очередным результативным действием в матче чемпионата Европы.

31-летний футболист мадридского «Атлетико» записал на свой счёт голевую передачу в поединке полуфинала со сборной Франции. Теперь в активе форварда семь забитых мячей и один ассист в составе «красной фурии» в матчах финальной стадии Евро за всю карьеру – повторение рекорда сборной Испании по результативным действиям на турнире. Мората поучаствовал в восьми голах, как и прежний единоличный рекордсмен Сеск Фабрегас. Далее в рейтинге следуют Фернандо Торрес и Давид Сильва – по семь.