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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт: «Теперь у нас есть шанс войти в историю»

09 Июля 2024 • 23:45 Комментировать
Нидерланды
...
Англия
Через 22 ч. 5 мин.

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий перед полуфиналом чемпионата Европы против Нидерландов.

«Я не уверен, что многое изменилось, но я почувствовал, что изменилась команда. Сейчас наступил такой момент турнира, когда важно «что возможно, что достижимо», а не «что может пойти не так». Это разные вещи для игроков и спортсменов. У нас теперь есть шанс войти в историю, шанс впервые попасть в финал турнира за пределами Англии. Мы попытаемся открыть новые горизонты», - сказал Саутгейт журналистам.

Полуфинал Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов пройдёт в среду, 10 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт

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НИДЕРЛАНДЫ АНГЛИЯ
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