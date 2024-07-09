Саутгейт: «Теперь у нас есть шанс войти в историю»

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий перед полуфиналом чемпионата Европы против Нидерландов.

«Я не уверен, что многое изменилось, но я почувствовал, что изменилась команда. Сейчас наступил такой момент турнира, когда важно «что возможно, что достижимо», а не «что может пойти не так». Это разные вещи для игроков и спортсменов. У нас теперь есть шанс войти в историю, шанс впервые попасть в финал турнира за пределами Англии. Мы попытаемся открыть новые горизонты», - сказал Саутгейт журналистам.

Полуфинал Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов пройдёт в среду, 10 июля.