Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас высказался об игре Килиана Мбаппе.

Капитан «трёхцветных» отметился результативной передачей на Рандаля Коло-Муани в матче полуфинала Евро-2024 против Испании, но в целом проводит не самый удачный по собственным меркам турнир.

«Мбаппе нравится действовать на левом фланге, и на примере Баркола мы видим, как это влияет на команду. Это определяет стиль сборной Франции. Мбаппе столкнётся с той же проблемой в «Реале» с Винисиусом Жуниором. Килиану придётся переучиваться», – заявил Дженас, выступая на BBC.

Напомним, Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» нынешним летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.