Сборной Нидерландов пришлось менять поезд на самолёт

Сборная Нидерландов с опозданием прибыла в Дортмунд, где в среду команда проведёт полуфинальный матч чемпионата Европы - 2024 против Англии. «Оранжевым» даже пришлось отменять пресс-конференцию.

Как сообщает Voetbalprimeur, сборной Нидерландов пришлось менять способ поездки. После отмены поезда «оранжевые» отправились в Дортмунд на самолёте.

Матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии пройдёт в среду, 10 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.