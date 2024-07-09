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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Эдегор: «Отпуск - это хорошо, но Евро было бы ещё лучше»

09 Июля 2024 • 23:29 Комментировать

Капитан лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор по-прежнему разочарован тем, что его команда не принимает участия в чемпионате Европы. Это означает, что две большие звезды европейского футбола, Эдегор и Эрлинг Холанн, не принимают участия в этих большиъх смотринах.

- Конечно, я хотел на Евро. Я разочарован тем, что мы не прошли туда. Отдых - это тоже хорошо при том количестве матчей, которые мы проводим, но я предпочёл бы на Евро, - цитирует слова Эдегора Daily Mail.

Сборная Норвегии лишь один раз в своей истории сыграла в финальной части чемпионата Европы - в 2000 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Мартин Эдегор
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