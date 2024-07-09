Фанат выбежал на поле в полуфинале Евро-2024, чтобы сделать фото с Мбаппе

Во время вторничного полуфинала чемпионата Европы между сборными Испании и Франции на поле выбежал болельщик. Разумеется, в трансляцию человек не попал – такие кадры не показывают, чтобы не поощрять хулиганские действия. В трансляции было видно лишь то, как стюарды рванули на поле ловить фаната.

Журналист Игорь Рабинер, который находится на стадионе, написал в телеграм-канале, что фанат бросился делать селфи с Килианом Мбаппе. Скорее всего, желаемого болельщик не добился – его поймали работники стадиона в Мюнхене.

Следить за матчем Испания – Франция можно в текстовой трансляции.