Ямаль побил рекорд Пеле

Во вторник в полуфинале чемпионата Европы сражаются сборные Испании и Франции. По ходу первого тайма шикарный гол забил Ламин Ямаль. Молодой вингер «красной фурии» сравнял счёт, классно пробив из-за пределов штрафной площадки.

Для Ямаля это первый гол на крупном турнире – он отличился в возрасте 16 лет и 232 дней. Таким образом, пал рекорд легендарного Пеле. Бразилец долгие годы был самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира. На мундиале 1958 года Пеле забил в возрасте 17 лет в 239 дней, сообщает Opta.

Следить за битвой Испании и Франции можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.