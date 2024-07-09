Игрока сборной Испании освистывают в полуфинале Евро-2024 – появилась предположительная причина

Во вторник вечером на чемпионате Европы сборные Испании и Франции разыгрывают путёвку в финал. После первого тайма «красная фурия» впереди – 2:1.

Стоит сказать, что защитник испанской сборной Марк Кукурелья сталкивается со свистом с трибун. Футболиста освистывают каждый раз, когда он получает мяч. Предполагается, что свистят в адрес Кукурельи местные фанаты, то есть немцы. А причина – неназначенный в прошлом матче пенальти.

Как известно, в четвертьфинале арбитр не поставил пенальти, когда мяч попал в руку Кукурелье в штрафной площадке. В итоге Германия проиграла Испании 1:2 и вылетела с домашнего чемпионата Европы.

В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024