Ольмо догнал лучших бомбардиров Евро-2024

Во вторник на Евро-2024 проходит первый полуфинал между сборными Испании и Франции. После первого тайма «красная фурия» ведёт со счётом 2:1. На гол Рандаля Коло-Муани испанцы ответили точными ударами Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

Теперь на счету Дани Ольмо три гола на текущем чемпионате Европы – ранее он забивал Грузии и Германии.

В рейтинге лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо догнал Коди Гакпо (Нидерланды), Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия) и Ивана Шранца (Словакия). Каждый из них забил по три гола.

Следить за матчем сборных Испании и Франции можно в текстовой трансляции.