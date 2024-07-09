Ольмо установил рекорд, забив во всех матчах плей-офф Евро-2024

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо стал рекордсменом сборной Испании.

26-летний игрок отличился на 25-й минуте матча полуфинала Евро-2024 против сборной Франции, выведя «красную фурию» вперёд (2:1). Сначала взятие ворот было засчитано как автогол Жюля Кунде, однако затем авторство отдали Ольмо. По данным Squawka, Дани стал первым в истории футболистом, которому удалось забить за сборную Испании в трёх подряд поединках в рамках плей-офф крупного турнира.

Ранее Ольмо по разу забивал сборным Грузии и Германии в 1/8 финала и четвертьфинале соответственно. При этом в обоих случаях представитель «РБ Лейпцига» выходил на поле не с первых минут.