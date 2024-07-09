Второй гол Испании переписали на Ольмо

Во вторник в полуфинале чемпионата Европы играют сборные Испании и Франции. «Трёхцветные» быстро открыли счёт, но «красная фурия» ещё до перерыва ответила двумя результативными выстрелами.

Второй гол сборной Испании изначально был записан как автогол защитника Жюля Кунде. Футболист пытался спасти свою команду, и мяч от него отскочил в сетку. Впрочем, позже УЕФА переписал взятие ворот на Дани Ольмо, наносившего удар из пределов штрафной площадки.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Испании и Франции можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.