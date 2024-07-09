Сборная Испании обыгрывает французов по итогу первого тайма

Завершился первый тайм полуфинала Евро-2024 между сборными Испании и Франции. По его итогу «красная фурия» пока что одерживает волевую победу – 2:1.

Напомним, что французскую сборную вывел вперёд сначала Рандаль Коло-Муани. Однако испанцы довольно быстро сначала счёт сравняли, а после – вырвались вперёд. Помогли шедевральный гол Ламина Ямаля и автогол Жюля Кунде.

Победитель этой пары сыграет в финале Евро-2024 с победителем пары Англия – Нидерланды. Текстовая трансляция игры, проходящей в Мюнхене, проходит на нашем портале.