Ямаль стал первым игроком моложе 18 лет, забившим на Евро

Футболист сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль успел отличиться на Евро до 17-летия.

Вингер испанцев установил рекорд турнира, забив в возрасте 16 лет и 262 дней в полуфинале с Францией. Как отмечает Squawka, Ямаль также стал первым за всю историю чемпионата Европы игроком, которому удалось поразить ворота до 18-летия. Йохан Фонлантен, Уэйн Руни и Ренату Саншеш, занимавшие первые три строчки в рейтинге до сегодняшнего дня, забили уже в 18 лет.

Гол Ямаля позволил испанцам сравнять счёт. Чуть позднее автогол Жюля Кунде вывел «красную фурию» вперёд – 2:1. На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция встречи.