Ямаль – самый молодой автор гола в истории Евро

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль забил свой первый гол на нынешнем чемпионате Европы.

Вундеркинд из «Барселоны» поразил ворота сборной Франции на 21-й минуте полуфинального матча, установив на табло счёт 1:1. Таким образом, Ямалю покорился ещё один рекорд – он стал самым молодым автором гола за всю историю Евро. На данный момент восходящей звезде испанцев 16 лет и 362 дня.

В активе Ламина Ямаля теперь один забитый мяч и три результативных паса в рамках турнира.

На сайте LiveResult доступна текстовая онлайн-трансляция проходящего сейчас матча сборных Испании и Франции. Победитель встречи 14 июля сыграет в финале.