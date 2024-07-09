Коло-Муани повторил достижение Зидана и Платини

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло-Муани вечером вторника забил в полуфинале Евро-2024 в ворота сборной Испании. Он открыл счёт проходящей в Мюнхене встречи.

Любопытно, но Коло-Муани – лишь третий француз в истории, который забивал в рамках полуфиналов и чемпионатов мира, и чемпионатов Европы. Фактом делится Opta Sports. Ранее таким отличались только Мишель Платини и Зинедин Зидан.

Отметим, что испанцы оперативно не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. К исходу первого получаса игры «красная фурия» ведёт со счётом 2:1. Текстовая трансляция поединка доступна у нас на портале.