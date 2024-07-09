Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по ассистам

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе повторил рекорд по количеству голевых передач в составе сборной Франции.

Капитан «трёхцветных» ассистировал Рандалю Коло-Муани, чей гол вывел команду вперёд на 9-й минуте полуфинала Евро-2024 со сборной Испании. В активе Мбаппе теперь 30 результативных передач за французскую национальную команду – он сравнялся по этому показателю с Антуаном Гризманном, ранее единолично удерживавшим рекорд.

Испанцы уже успели ответить французам двумя своими голами. Следить за дальнейшими событиями первого полуфинала чемпионата Европы можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.