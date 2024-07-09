Меньян впервые пропустил с игры на Евро-2024 – в шестом матче турнира

Голкипер сборной Франции Майк Меньян в первом тайме матча против сборной Испании в полуфинале Евро-2024 пропустил шедевральный гол от Ламина Ямаля.

Этот гол стал лишь первым для Меньяна на этом Евро, который Майк пропустил с игры. До этого лишь раз Меньян пропускал в основное и дополнительное время всех пяти прошедших матчей, это было с 11-метрового удара в исполнении Роберта Левандовски в третьем туре группового этапа.

Текстовая трансляция матча испанской и французской команд – у нас на портале. На табло равенство. В составе «трёхцветных» забивал Рандаль Коло-Муани.