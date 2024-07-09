Фанаты сборной Франции освистывают Кукурелью

Левого защитника сборной Испании Марка Кукурелью освистывают французские болельщики. Во время проходящего матча полуфинала Евро-2024 Кукурелья слышит свист в свой адрес каждый раз, когда получает мяч.

Напомним, что в дополнительное время матча между сборными Испании и Германии в четвертьфинале Евро случился самый скандальный судейский эпизод. Мяч после удара игрока Бундестим попал в руку Кукурелье, когда тот находится в штрафной своей команды.

Текстовая трансляция матча проходит на нашем портале, благодаря быстрому голу Рандаля Коло-Муани «трёхцветные» впереди.