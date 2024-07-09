Мбаппе играет против Испании без защитной маски

Во вторник вечером сборные Испании и Франции проводят полуфинальный матч чемпионата Европы. Стоит сказать, что нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе играет без защитной маски.

Напомним, что в самой первой игре на Евро-2024 Мбаппе получил серьёзную травму носа. Вторую игру Килиан пропустил, а в последующих играх Килиан появлялся на поле в специальной маске, которая защищала его нос.

Стоит сказать, что в начале игры против Испании Килиан Мбаппе отметился голевой передачей на Рандаля Коло-Муани. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.