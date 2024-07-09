Сборная Франции оформила первый гол за шесть матчей Евро-2024 с игры

Сборная Франции довольно быстро вышла вперёд в полуфинальном матче Евро-2024 против сборной Испании. Отличился форвард Рандаль Коло-Муани.

Любопытно, но это первый гол за шесть матчей текущего Евро, в котором игрок «трёхцветных» забил с игры. Ранее соперники французов на этом Евро лишь дважды отличались автоголами (в матче со сборными Австрии и Бельгии). Также с пенальти ворота сборной Польши поражал Килиан Мбаппе в третьем туре группового этапа.

Текстовая трансляция матча сборных Испании и Франции доступна на нашем портале. Благодаря быстрому голу Рандаля французы впереди – 1:0.