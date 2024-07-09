Аршавин: «Травма Педри – потеря для сборной Испании, он давал моторность команде»

Андрей Аршавин перед полуфинальным матчем Евро-2024 порассуждал о сборной Испании. В четвертьфинале «красная фурия» осталась без Педри, молодой футболист пострадал в борьбе за мяч с Тони Кроосом, теперь уже экс-полузащитником сборной Германии.

«Травма Педри — потеря для сборной Испании. Он давал моторность этой команде. Да, Ольмо здорово его заменял на турнире, но я уверен, главный тренер предпочёл бы видеть в составе Педри», - говорит Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что до старта игры сборных Испании и Франции остаётся порядка получаса. Текстовую трансляцию этого события проведёт наш портал.