Экс-игрок Португалии разрушил красивую историю о Роналду

В финале Евро-2016 Криштиану Роналду уже в первом тайме получил травму и был заменён. Покинув поле, португалец стал выполнять функции тренера – он постоянно кто-то кричал и подсказывал своим партнёрам. Португалия в итоге обыграла Францию со счётом 1:0 по итогам экстра-тайма. Тогда же родилась красивая история о том, как травмированный Роналду вдохновил сборную на успех. Впрочем, участник того финала Жозе Фонте разрушил эту историю.

«Мы были сосредоточены только на том, чтобы выиграть матч. Мы узнали о действиях Роналду уже потом, когда посмотрели фотографии с матча. Именно тогда мы поняли, что происходило. Во время матча мы просто сосредотачивались на задаче выиграть», - сказал Фонте в программе Legends Lounge.