Майка Ричардс объяснил проблемы Кейна и Фодена на Евро-2024

Бывший игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о критике, с которой сталкиваются игроки сборной Англии Гарри Кейн и Фил Фоден.

«В социальных сетях сейчас много критики в адрес Фодена и Кейна. Я знаю, что они оба могут играть намного лучше, чем они играют на Евро. Но я бы сказал, что они так смотрятся из-за тактической проблемы, а не из-за самих себя.

Исключить их из состава? Нет шансов. Фоден по-прежнему остаётся игроком, который может одним пасом вскрыть оборону или забить гол, если дать ему правильную роль», - слова Ричардса приводит BBC.

В среду сборная Англии сыграет против Нидерландов в полуфинале Евро-2024.