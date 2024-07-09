Разница в возрасте между двумя игроками правого фланга сборной Испании – 22 года

Удивительный факт про сегодняшний стартовый состав сборной Испании на матч против сборной Франции в полуфинале Евро-2024. На правом фланге «красной фурии» на позиции правого защитника выйдет Хесус Навас, выше в полузащите расположился молодой талант Ламин Ямаль.

Разница в возрасте между игроками составляет аж 22 года. Навасу сейчас 38 лет, он стал самым возрастным игроком в истории полуфиналов чемпионата Европы. Ямалю же всего 16 лет. Более того, Навас старше даже отца Ямаля.

Напомним, что до полуфинального поединка Евро менее часа. Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.