Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории полуфиналов Евро

Вечером 9 июля в полуфинале чемпионата Европы по футболу сойдутся сборные Испании и Франции. Игрок «красной фурии» Хесус Навас в свои 38 лет стал самым возрастным игроком на полуфинальных стадиях Евро в истории, таким фактом делится Opta Sports. Обогнал Навас бывшего вратаря сборной Германии Йенса Леманна.

Напомним, в грядущем матче есть ещё один рекордсмен, а именно партнёр Наваса по команде Ламин Ямаль. Он стал самым молодым игроком в истории полуфиналов чемпионатов Европы и мира.

Текстовая трансляция поединка сборных Испании и Франции пройдёт на нашем портале. До старта – менее часа!