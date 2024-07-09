Мбаппе – в основе, Гризманн – нет: Сборная Франции озвучила состав на битву с Испанией

Во вторник вечером футбольная Европа будет следить за битвой между сборными Франции и Испании. На кону – путёвка в финал чемпионата Европы. Наставник французской команды Дидье Дешам решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Канте, Рабио, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе.

Отметим, что Антуан Гризманн начнёт игру в запасе.

Стартовый свисток футболисты сборных Франции и Испании услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Победитель этого матча в финале Евро-2024 сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии.