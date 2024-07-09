Сборная Нидерландов отменила пресс-конференцию перед полуфиналом Евро-2024 – известна причина

Пресс-конференция сборной Нидерландов перед полуфиналом чемпионата Европы против Англии была отменена. Причина заключается в том, что «оранжевые» прибудут в Дортмунд с опозданием из-за проблем с поездами между Вольфсбургом и Дортмундом. Об этом рассказывает Sky Sports.

Полуфинал Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии стартует 10 июля в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Выходя на поле, команды уже будут знать имя первого финалиста – им станет либо Испания, либо Франция.