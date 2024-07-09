Ямаль побьёт рекорд Пеле

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль попал в стартовый состав «красной фурии» на полуфинальный матч Евро-2024 против сборной Франции. Таким образом, 16-летний футболист побьёт рекорд легендарного бразильца Пеле.

Теперь Ямаль станет самым молодым игроком, который выходил на футбольное поле на крупных турнирах, к которым относятся финальные стадии чемпионатов Европы и чемпионатов мира. Сегодня Ямалю 16 лет и 362 дня. Пеле в далёком 1958 году сыграл в полуфинале мундиаля в возрасте 17 лет и 244 дней.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча сборных Испании и Франции из любой точки мира с Интернетом можно на нашем портале.