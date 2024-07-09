Пименов объяснил, почему хочет видеть испанцев в финале Евро

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов высказался о вторничном полуфинале Евро-2024. В нём друг с другом сразятся сборные Испании и Франции, по итогу поединка кому-то из топовых команд придётся покинуть турнир.

«Надеюсь на открытый футбол с забитыми мячами в этой игре. Пусть в финале будет Испания, эта команда показывает яркую игру. Хочется, чтобы испанцы выиграли 2:1, но пусть у сборной Франции забьет Мбаппе», - говорит Пименов «Матч ТВ».

Как добавил экс-футболист, финалист встречи определится, по его мнению, в основное время – без серии пенальти.

Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт наш портал.