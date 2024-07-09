Сборная Испании объявила состав на полуфинал Евро-2024 против Франции

Во вторник вечером сборные Испании и Франции сразятся в полуфинале чемпионата Европы. Рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Симон, Навас, Начо, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.

Напомним, что Робен ле Норман и Даниэль Карвахаль не сыграют из-за дисквалификаций, а Педри – из-за травмы.

Следить за матчем между сборными Испании и Франции можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале сыграет либо с Нидерландами, либо с Англией.