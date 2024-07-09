Появилась информация о состоянии Кейна

В среду вечером сборная Англии проведёт полуфинальный матч чемпионата Европы против Нидерландов. В преддверии матча нападающий «трёх львов» Гарри Кейн занимался в общей группе. Об этом рассказывает BBC.

Как известно, Кейн испытывал болевые ощущения в последнем матче против Швейцарии. Капитан английской национальной команды в итоге был заменён по ходу дополнительного времени.

Напомним, что Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти после ничьей 1:1.

Полуфинал Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии стартует 10 июля в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.