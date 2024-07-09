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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кафанов назвал вратарей с лучшей игрой на Евро-2024

09 Июля 2024 • 19:40 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкиперах, которые его приятно удивили на подходящем к концу Евро-2024. Это вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили и вратарь сборной Турции Мерт Гюнок.

«Выделил бы Мамардашвили и Гюнока, он сыграл большую роль в выходе свой сборной в четвертьфинал. Ещё отмечу Яна Облака, он не всегда стабилен был в играх за «Атлетико», но выдал сильный матч против сборной Португалии», - делится Кафанов для «Чемпионата».

Напомним, что до полуфинала ни сборные Грузии и Турции, ни сборная Словении не дошли. 9 июля нас ждёт суперматч между командами Испании и Франции. Текстовая трансляция этой игры – на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Ян Облак Георгий Мамардашвили Мерт Гюнок ещё теги
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