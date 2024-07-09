Агент Мендоза: «Кадровые проблемы не заставят испанцев отказаться от своего стиля»

Известный испанский футбольный агент Антонио Мендоза специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о грядущем полуфинале Евро-2024. Сойдутся в нём сборные Испании и Франции.

«Я уверен, даже с учетом кадровых проблем, сборная Испании не будет отходить от своего стиля против сборной Франции. В игре с Германией мы видели, что как только команда стала играть в другом стиле, у нее начались проблемы. Де ла Фуэнте найдёт, кем заменить выбывших футболистов, сохраняя модель игры», - говорит Мендоза нашему корреспонденту.

Напомним, что текстовую трансляцию полуфинального поединка Евро проведёт портал. Считаные часы остаются до старта.