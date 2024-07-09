Колыванов: «Сборная Испании больше всех заслуживает выиграть Евро»

Российский тренер Игорь Колыванов перед полуфинальными матчами Евро-2024 высказался о сборной Испании. По его мнению, эта команда больше всех достойна выиграть заветный титул.

«Фраза «победит сильнейший» не относится к этому Евро. Многие команды идут дальше незаслуженно. Испанская сборная — самая симпатичная сборная на Евро, думаю, больше всех заслуживают трофей», - говорит Колыванов для «Чемпионата».

Напомним, 9 июля испанцы будут играть против сборной Франции, которая с игры на этом Евро за пять прошедших матчей не пропускала. У «трёхцветных» лишь один пропущенный гол – от Роберта Левандовски с пенальти в третьем туре группового этапа.

Текстовая трансляция испано-французского полуфинала – на нашем портале.