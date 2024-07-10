Выставили Европу раем для коррупции: Зачем УЕФА протащил взяточника Цвайера судить полуфинал Евро-2024

Главным арбитром второго полуфинала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии скандально назначен судья с изрядно подмоченной репутацией Феликс Цвайер из Германии (страны-хозяйки). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему это большая ошибка УЕФА.

Откуда корни идут

Цвайер – арбитр с коррупционным прошлым, и это десять лет ни для кого не секрет. В 2014 году стало известно, что УЕФА дисквалифицировал его на полгода ещё в 2005-м, когда тот угодил в скандал с договорными матчами в низших немецких лигах. Интересно, почему об этом в своё время не объявили сразу.

Не хотели показывать масштаб коррупции в преддверии домашнего для Германии ЧМ-2006? Даже не в плане сумм, а в смысле количества замешанных в той неприятной истории арбитров. Потому что тогдашний лайнсмен Цвайер получил взятку в размере «всего лишь» 300 евро от главного возмутителя спокойствия – главного арбитра Роберта Хойзера.

Не исключено, что причина в другом. В середине нулевых Цвайер сотрудничал со следствием по делу Хойзера. Вероятно, поэтому Цвайеру и сделали поблажки в виде короткой дисквалификации и замалчивании её факта в публичном пространстве. Хойзер же получил срок в года и пять месяцев с пожизненным запретом на судейство.

Цвайера не «закопали»

Людям надо давать второй шанс? Тех, кто разок ошибся, не стоит стигматизировать и навсегда выгонять из профессии? Так Цвайера и не внесли в чёрный список ни УЕФА, ни Немецкий футбольный союз. Он регулярно судит и Бундеслигу, и еврокубки. Его даже назначили на финал Лиги наций в 2023 году (Испания там обыграла Хорватию по пенальти). Вообще-то уже тогда должен был подняться серьёзный шум.

Но не нашлось тогда в медиапространстве условного Беллингема. А сейчас он нашёлся. И в 2021 году нашёлся – когда Цвайер обслужил матч дортмундской «Боруссии», который она проиграла «Баварии». Беллингем, игравший за «шмелей», выразил возмущение тем, что игру доверили арбитру с весьма сомнительным прошлым. DFB оштрафовал Джуда на 40 тысяч евро, а Цвайер взял паузу в судейской работе.

Цвайер не попал в опалу – его не «закопали». Цвайер попал в список восемнадцати главных арбитров Евро-2024, судил матчи на групповом этапе (Италия – Албания и Турция – Португалия), а также в 1/8 финала (Румыния – Нидерланды) – ладно. Однако то, что он оказался арбитром полуфинала, это уже перебор. Неужели нельзя было определить на три оставшихся матча высоких стадий турнира (два полуфинала плюс финал) судей с незапятнанной репутацией?

И что теперь делать?

Сразу пошли подозрения, что УЕФА «топит» Англию. Потому что у Цвайера «особые отношения» с Беллингемом. Но мы сейчас не об этом. Мало ли какие арбитры с какими игроками раньше пересекались на поле и какие впечатления друг о друге впитали. Дело в том, что УЕФА ставит судью с коррупционным прошлым на матч высокой стадии чемпионата Европы. И подтверждает это назначение, когда пошёл разгон в прессе.

Тем самым организация конкретно пятнает себя. И даёт повод громогласным спикерам кричать, что всё там в УЕФА и вообще во всей Европе куплено. Мол, чего вы тогда от других хотите. Так что логичным для УЕФА в данном случае будет провести внутреннее расследование и отстранить тех, кто назначал Цвайера на полуфинал.

Кирилл Иванцов