Рианчо: В матче с Испанией французы будут играть на 0:0

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

По мнению специалиста, в данном поединке не будет много мячей, как бы этого не хотелось болельщикам.

«Франция будет играть на 0:0, у них прекрасная защита — одна из лучших в мире. Но это касается и атакующей линии сборной Испании. Ямаль и Уильямс способны вскрыть французскую оборону, — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Полуфинальный поединок чемпионата Европы – 2024 Испания – Франция состоится 9 июля, начало — в 22:00 по столичному времени.

Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.