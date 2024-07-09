Осинькин: «Сборная Испании показывает самый современный и интересный футбол»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что на Евро-2024 поддерживает сборную Испании.

«Я на этом турнире болею за испанцев. Не фанатею, немножко болею. Сборная Испании, на мой взгляд, показывает самый современный и интересный футбол», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

По мнению специалиста, испанцы заслуженно одолели Германию и вышли в полуфинал турнира.

Встреча 1/2 финала между национальными командами Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на LiveResult.