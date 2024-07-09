Деменко назвал фаворита полуфинала Евро-2024 Испания – Франция

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о полуфинальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Эксперт заявил, что считает испанцев фаворитами предстоящего поединка.

— Но в связи с тем, что у испанцев будут отсутствовать три игрока основного состава, для них это полуфинал станет непростым испытанием, — приводит слова Деменко Vprognoze.

Напомним, в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024 сборная Испании не сможет рассчитывать на защитников Рубена Ле Нормана и Даниэля Карвахаля, у которых перебор желтых карточек. Кроме того, из-за травмы встречу пропустит хавбек Педри.

Матч Испания – Франция состоится 9 июля, начало — в 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.