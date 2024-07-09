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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хомуха: «На стадии полуфиналов Евро фаворитов нет»

09 Июля 2024 • 17:19 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснил, почему он не видит фаворитов в грядущих полуфиналах Евро-2024. Напомним, что первый матч пройдёт 9 июля, а второй полуфинальный поединок – 10 июля.

«В полуфиналах уже нет явных фаворитов. Каждый матч решит отдельный эпизод за счёт индивидуального мастерства. Предпочтительнее всех – сборная Испании, но не стал бы выделять её, в полуфинале возможно всё», - говорит Хомуха для Vprognoze.ru.

Напомним, что главный матч Евро-2024 пройдёт уже в грядущее воскресенье на Олимпийском стадионе Берлина.

Текстовую трансляцию вторничного полуфинала между Францией и Испанией проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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