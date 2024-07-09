Масалитин выделил фаворита Евро-2024

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о главном претенденте на победу на чемпионате Европы – 2024.

— По игре на данный момент фаворитом является сборная Испании. Остальные пока не показывают должный футбол, — приводит слова Масалитина Vprognoze.

Эксперт добавил, что Англия и Франция не оправдали ожиданий болельщиков, но все же смогли добраться до полуфинала. Что касается Нидерландов, то порой команда демонстрирует хорошую игру, но в матче с Турцией ей просто повезло.

Сегодня, 9 июля, в рамках полуфинала Евро-2024 Испания встретится с Францией. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.