Аршавин: Россия могла бы дойти до четвертьфинала Евро-2024

Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, могла ли бы сборная России добраться до четвертьфинала чемпионата Европы. По словам Аршавина, национальная команда России могла бы оказаться на этой стадии вместо Турции.

«Вместо Турции могла бы залезть. На чемпионат Европы едут все, кому не лень, кто по мячу попадает. Албанию раньше могли бы представить на Евро?» - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что сборная Турции в четвертьфинале Евро-2024 проиграла Нидерландам со счётом 1:2. Что касается сборной России, то из-за санкций команда не была допущена к участию в отборочном цикле.