Гаврилов ответил на вопрос, как бы Россия могла выступить на Евро-2024

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос, за что сборная России могла бы бороться на чемпионате Европы.

«За что бы боролась Россия на Евро? Не знаю. Она могла, как и остальные, проиграть на групповом этапе и вылететь», - цитирует Гаврилова Metaratings.

Напомним, что УЕФА не допустил сборную России к отборочному турниру Евро-2024. Уже больше двух лет в отношении Российского футбольного союза работают санкции. Когда эти санкции могут быть сняты, сказать сложно.

На чемпионате Европы наступила стадия полуфинала. В первом сыграют Испания и Франция, а во втором – Нидерланды и Англия.