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Чемпионат Европы по футболу 2024

Радченко: В матче Испания – Франция шансы 50 на 50

09 Июля 2024 • 15:15 Комментировать
Испания
...
Франция
1 2.80 X 2.90 2 3.10
Через 6 ч. 19 мин.

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

Эксперт считает, что у команд одинаковые шансы на успех. При этом Радченко отметил, что испанцам будет тяжело сдерживать быстрые атаки французов.

— Не знаю, кто пройдет дальше, шансы 50 на 50, — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

Встреча 1/2 финала Евро-2024 между Испанией и Францией пройдет сегодня, 9 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.
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