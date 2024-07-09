Радченко: В матче Испания – Франция шансы 50 на 50

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.
Эксперт считает, что у команд одинаковые шансы на успех. При этом Радченко отметил, что испанцам будет тяжело сдерживать быстрые атаки французов.
— Не знаю, кто пройдет дальше, шансы 50 на 50, — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».Встреча 1/2 финала Евро-2024 между Испанией и Францией пройдет сегодня, 9 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.
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