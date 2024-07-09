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Чемпионат Европы по футболу 2024

Полузащитник сборной Англии имеет лучший показатель передач на Евро за всю историю наблюдений

09 Июля 2024 • 15:13 Комментировать
Нидерланды
...
Англия
10.07 22:00

Полузащитник сборной Англии Кобби Майну отличается умением делать точные передачи. На чемпионате Европы Майну отдал 138 пасов, и 133 из них оказались точными. Словом, показатель точности передач у молодого англичанина на Евро составляет 96%.

Специалисты из Opta имеют собранные данные по передачам начиная с Евро-1980. Если взять всех полузащитников, которые отдали хотя бы 100 передач, то Майну по проценту точности занимает первое место.

В среду, 10 июля, сборная Англии в полуфинале чемпионата Европы сыграет против Нидерландов. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Кобби Майну

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