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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Аргентины выступает за приглашение сборной из Европы на Кубок Америки

09 Июля 2024 • 14:57 Комментировать
Аргентина
...
Канада
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Через 11 ч. 21 мин.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сопоставил Кубок Америки с чемпионатом Европы.

«В полуфинал Евро вышли несколько команд, против которых мы хорошо сыграли на чемпионате мира. Но это не значит, что мы могли бы поехать на чемпионат Европы и выиграть его. Или, может, могли бы. Думаю, уровень очень ровный. Я бы хотел, чтобы однажды европейскую сборную пригласили на Кубок Америки, и наоборот», - цитирует Скалони The Athletic.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале последнего мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони

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