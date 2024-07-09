Тренер Аргентины выступает за приглашение сборной из Европы на Кубок Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сопоставил Кубок Америки с чемпионатом Европы.

«В полуфинал Евро вышли несколько команд, против которых мы хорошо сыграли на чемпионате мира. Но это не значит, что мы могли бы поехать на чемпионат Европы и выиграть его. Или, может, могли бы. Думаю, уровень очень ровный. Я бы хотел, чтобы однажды европейскую сборную пригласили на Кубок Америки, и наоборот», - цитирует Скалони The Athletic.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале последнего мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.