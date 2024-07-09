Фоден ответил на информацию о нежелании бить пенальти

Атакующий полузащитник сборной Англии Фил Фоден отреагировал на информацию о том, что он не хотел бить пенальти в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии, и именно поэтому был заменён в экстра-тайме.

«Я бы мог пробить, если бы ещё был на поле. Но я думаю, что у нас есть игроки, которые регулярно бьют пенальти в клубах, поэтому имело смысл поставить их на удары. Думаю, это и сделал Гарет: выставил лучших пенальтистов.

Это вопрос уверенности: если ты веришь, что забьёшь, то можешь быть пенальтистом. Я бы мог пробить, но, вероятно, у нас в сборной есть те, кто исполняет пенальти лучше», - сказал Фоден talkSPORT.

В среду сборная Англии сыграет против Нидерландов в полуфинале Евро-2024.