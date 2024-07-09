Ямаль оставил загадочное сообщение перед полуфиналом Евро-2024

Во вторник вечером на чемпионате Европы пройдёт полуфинал между сборными Испании и Франции. Перед этой игрой вингер «красной фурии» Ламин Ямаль оставил в социальных сетях загадочное сообщение в виде картинки, на которой рука держит шахматную фигуру.

«Двигайтесь молча. Говорите только тогда, когда пришло время сказать: «Шах и мат», - такой текст можно увидеть на картинке.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Франции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.