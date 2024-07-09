Лебёф — о Мбаппе: «Если не можешь полностью выкладываться из-за травмы, то не выходи на поле»

Экс-игрок «Марселя» Франк Лебёф высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

— У команды есть проблема с Мбаппе. Если не можешь полностью выкладываться из-за травмы, то не выходи на поле. Мбаппе даже бежать нормально не может, он все время отвлекается на маску, — цитирует Лебёфа Get French Football News.

Напомним, 25-летний Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура чемпионата Европы – 2024.

Во вторник, 9 июля, сборная Франции сыграет с национальной командой Испании в рамках полуфинала Евро-2024. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

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